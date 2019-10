Yt-neuvottelut käyntiin – henkilöstömenoihin suunnitteilla 1,5 miljoonan euron leikkaukset

Leppävirran kunnan yhteistoimintaneuvotteluja käydään vähintään kuusi viikkoa. Ensimmäisenä neuvottelupäivänä henkilöstön edustajien tunnelmat olivat odottavat ja osittain myös hämmentyneet.

– Ei oikeastaan tiedetä, mistä tässä edes lähdetään neuvottelemaan, Superin pääluottamusmies Erkki Hynninen toteaa.

– Sisältä ei ole vielä tiedossa. Jännittää vähän, THL:n pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Leena Kauhanen sanoo.

Pääluottamusmiehet ovat ihmeissään neuvottelujen ajankohdasta.

– Kunnan talous on mikä on, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä talouteen liittynen tehty, Kauhanen mainitsee.

Hynninen katsoo asiaa myös toiselta puolelta, sillä hän on SDP:n kunnanvaltuutettuna tekemässä talouden tasapainottamiseen liittyviä päätöksiä.

– Kaikki on vielä kesken. Siinä mielessä on hankala lähteä vielä mistään neuvottelemaan.

