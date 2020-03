Vesileppis on suljettuna toukokuun loppuun

Kylpylä-hotelli Vesileppis on suljettuna tällä erää toukokuun loppuun saakka.

– Tänään laitetaan ovet kiinni, toimitusjohtaja Kimmo Rossi totesi perjantaina.

– Ratkaisu ei ollut loppupelissä edes vaikea. Ei tässä ole muuta mahdollisuutta, kun isot osuuskaupatkin sulkevat omat hotellinsa.

Henkilöstö on lomautettu. Kiinteistössä tehdään nyt remontti- ja huoltotöitä, mutta ydinliiketoiminnan kannalta tulevaisuus herättää nyt suuria kysymyksiä.

– Vaikea arvioida, miten kauan tämä jatkuu. Jos koronan huippu on Suomessa toukokuussa, kuten on ennustettu, niin vaikuttaahan tämä sitten koko kesään, Rossi sanoo.

– Meillä on isoja asiakkuuksia, joiden kanssa on sovittuja paketteja kesä-, heinä- ja elokuulle. Nekin ovat nyt vaarassa peruuntua kokonaan.

Rossin mukaan tieto siitä, ettei Vesileppis painiskele koronakriisiä vastaan yksin, on laiha lohtu.

– Sillä ei makseta laskuja. Meillä kulut juoksee kuitenkin koko ajan.

Konkreettista kädenojennusta matkailuyritysten tueksi ei ole vielä tullut.

– Tukipaketit ovat rajalliset, ja pankeilla samat lainaehdot kuin ennenkin. Finnvera on nyt isossa roolissa, Rossi sanoo.

– Tässä nyt yritetään rimpuilla.