Vehmersalmen yläkoululaiset saavat mopoparkin

Vehmersalmelaisten nuorten miesten omatoimisuus tuottaa tulosta. Ongelmana ollut mopojen pysäköinti yläkoulun pihassa on saamassa ratkaisun. Siitä kiittäminen on Topias Tyllistä ja Santeri Heinolaa.

Mopoja ei ole voinut parkkeerata luvallisesti muuallekaan piha-alueelle, sillä koko alueella pysäköinti on kielletty. Opettajille on varattu autopaikat eikä niille mopoja ole saanut viedä. Myöskään alakoulun pihaan mopoja ei haluta viedä.

– Lähetimme koulun rehtorille esityksen mopoparkin saamiseksi pihaan. Kerroimme mikä on ongelmana ja ehdotimme miten asian voisi korjata. Rehtori hyväksyi esityksen ja vie sen edelleen pitäjänraadille, kertoi Topias Tyllinen.

