Vehmersalmelle Suomen ensimmäinen vesitiekirkko – presidenttikin on kutsuttu vihkiäisiin

Tiekirkot ovat tulleet kesäaikaan tunnetuiksi jo muutaman vuosikymmenen, mutta vesitiekirkko on uutta. Sellainen avaa ovensa kesäkuussa Vehmersalmella Järvi-Kuopion seurakunnan, Kuopion Pursiseuran ja LC Vehmersalmen yhteistyönä.

Maan ensimmäinen vesitiekirkko vihitään käyttöön Vehmersalmi-päivien yhteydessä 30. kesäkuuta.

– Mennään kulkueena laiturilta kirkkoon, missä on juhlajumalanpalvelus ja sen päälle ruokailu, seurakuntapastori Uwe Mäkinen kertoo.

Kutsuvieraslista on Mäkisen mukaan pitkä. Kutsun saa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lue lisää paperilehdestä!