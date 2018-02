Tuula Kumpulainen Vuoden lainaaja

Leppävirran kirjaston Vuoden lainaajana on palkittu sorsakoskelainen Tuula Kumpulainen. Hän on ollut kirjastoauton vakituinen lähes koko sen toiminnan 50 vuoden ajan. Tuula on myös muutenkin kirjaston aktiivikäyttäjä, hän käyttää nettikirjastoa ja antaa vinkkejä kirjastolle myös uusista hankittavista kirjoista.

Tuula lukee kaunokirjallisuutta, mutta viihtyy myös tietokirjojen parissa. Vuoden lainaajana hänelle luovutettiin kunniakirjan ja kukkien lisäksi Metsän salainen elämä -tietokirja. Huomionosoitukset luovutti kirjastoauton kuljettaja Pekka Suhonen Kaivotien pysäkillä, mikä on myös Tuulan kotipysäkki.