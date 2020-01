Terveyspalveluista etsitään mittavia säästöjä

Leppävirran kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon palveluita tuottava Kysteri-liikelaitos kartoittavat yhteistyössä kustannussäästöjä kuluvalle vuodelle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisen ja kuluvan vuoden talousarvion osana 240 000 euron säästötavoitteen, jonka saavuttamiseksi pohditaan keinoja nyt yhteisessä pöydässä.

– Katsotaan, mitä viilattavaa on käytännön toiminnassa, ja miten pystyttäisiin käyttämään olemassa olevia resursseja vielä kustannustehokkaammin, Kysterin Leppävirran palveluyksikön ylilääkäri Jari Lukkarinen toteaa.

– Suunnitelmaa on tehty, ja loppukuusta käydään uudet neuvottelut.

Kysterin kuluja on tarkastelu talouden tasapainotusnäkökulmasta keväästä alkaen.

– On pohdittu esimerkiksi ikäihmisten palveluiden rakennetta ja järjestämistapoja sekä omistajaohjauksen parantamista ja tehostamista, perusturvajohtaja Marena Paahto mainitsee.

Hänen mukaansa tehostamistapoja haetaan niin, ettei palveluiden laatu pääsisi kärsimään.

