Tekemistä tarjolla muumien ihastelun lisäksi

Vesileppiksen hiihtoareenalla tapaninpäivänä avautunut Muumi-jääveistosnäyttely veti väkeä runsaasti jo ensimmäisten tuntien aikana.

– Tultiin, kun täällä on samaan aikaan se pompputapahtuma. Viime kerralla ei tänne päästy, jäppiläläinen Jonna Vepsäläinen totesi, ja ihasteli näkemäänsä.

– Tosi hienolta näyttää.

Joulunvietossa Leppävirralla ollut vieremäläinen Lassi Isrikki kipitti halaamaan Muumipeikkoa.

– Kivalta tuntuu täällä kaikki.

Ensimmäisten näyttelyvieraiden joukossa oli myös Kauppisen perhe Kuopiosta.

– Edellisessä näyttelyssäkin käytiin. Lapset odottivat tätä, Hanna Kauppinen totesi.

Erona viimekertaiseen näyttelyyn on kaksi jääliukumäkeä edelliskerran yhden ja lyhyemmän sijaan, sekä uutuutena Snowtube-mäki.

– Siksi tämä on parempi kuin viime kerralla, arvioi varkautelainen Juho Inkinen.

Lue lisää ensi tiistain lehdestä!