”Tämä on paras koulu!” – Leppäkertun koulua kehuvat sekä oppilaat että opettajat

– Todellakin on hyvä koulu. Kiva ja iso, sanoo neljäsluokkalainen Pharez Pöllänen mielipiteensä Leppäkertun koulusta.

– Parasta täällä on myös se, kun on paljon teknologiaa, hän lisää, ja hänen vieressään nomineja opiskelevat Eetu Kokko ja Sisu Suvinen ovat samaa mieltä.

Leppäkertun koulu on ollut käytössä reilun vuoden, eikä oikeastaan kukaan kaipaa entiseen kouluun. Alapihan koulussa ala-asteen aikoinaan käynyt ja siellä suurimman osan opettajanurastaan tehnyt Janne Itkonen muistelee rakennusta nostalgisin miettein.

– Kun toiminta siirtyi tänne ja sai muuttoon vähän etäisyyttä, niin nyt ajattelee, että sinne jäi se kuori. Siellä se näköjään sympaattisesti ränsistyy.

Leppäkertun koulussa Itkonen on viihtynyt omien sanojensa mukaan hyvin.

– Talo alkaa olla tuttu. Minulla oli etuoikeus olla mukana suunnittelutyössä.

