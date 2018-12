Talous kiristyy tulevina vuosina

Leppävirran kunnan talous kiristyy isoissa investointipaineissa, kun samaan aikaan tulot ehtyvät. Ensi vuosi budjetoidaan 1,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nollatulos oli tavoitteena, mutta siihen ei kunnanjohtaja Matti Raatikaisen mukaan käytettävissä olevilla pelimerkeillä ole mahdollista yltää.

– Tähän menee ylijäämästä reilu kolmannes, mikä on huolestuttava piirre. Ensi vuonna tarkastellaan rakenteita talouden tasapainottamiseksi.

Budjettiesitys, jota kunnanhallitus pureskeli maanantai-iltana, sisältää Sorsakosken koulun ja Paukarlahden päiväkotien lakkauttamisen. Raatikaisen mukaan palveluverkoston karsimisella ei kuitenkaan tavoitella palveluiden alasajoa.

– Palveluverkko muuttuu. Laatu ja taso pidetään hyvänä ja käytössä ovat entistä paremmat ja nykyaikaisemmat tilat, hän korostaa.

– Satsaus vanhuspalveluihin jatkuu. Meillä on uudet tilat, ja myös henkilöstöä lisätään.Ensi vuoden bruttoinvestoinnit nousevat yhteensä 8,2 miljoonaan euroon. Summa on poistoihin nähden kaksinkertainen.

Investointien myötä lainakanta kasvaa ja on ensi vuoden lopussa noin 2 100 euroa asukasta kohti, kun vastaava summa on tämän vuoden lopussa noin 800 euroa per asukas.

– Vielä jäädään kuntien keskiarvon alapuolelle, mutta paineet jatkuvat tulevina vuosina.

Lisäksi konsernivelkaa on tällä hetkellä noin 3 500 euroa asukasta kohti.Talouspaineita nostaa verotulojen yleistä talouskehitystä hitaampi kasvu.

– Esimerkiksi merkittävästi parantunut työllisyystilanne ei heijastu verotulokertymään niin vahvasti kuin voisi olettaa.

Samaan aikaan valtionosuudet vähenevät.

– Neljättä vuotta peräkkäin, Raatikainen huomauttaa.

