Talo tuleen Valkeamäessä

Pelastusopiston savusukellusharjoituksessa poltetaan käytöstä poistettu omakotitalo maanantaina 15. huhtikuuta Leppävirran Valkeamäessä. Polttamisesta aiheutuu näkyvää savua alueella.

Kohteena on vanha omakotitalo Nukurajoentiellä. Harjoitus on käynnissä klo 8-18 siten, että savua muodostava toiminta alkaa noin klo 10.

Alueella liikkuvia pyydetään pitämään turvallinen etäisyys kohteeseen sekä pitämään ajotiet auki, jotta raskas pelastuskalusto pääsee liikkumaan esteettä. Harjoituksesta on tiedotettu viranomaisia kuten hätäkeskusta ja pelastuslaitosta.