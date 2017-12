Sukset esiin ja hiihtämään

Lunta on tupruttanut sen verran hyvin, että Leppävirralla on jo tovin aikaa päässyt hiihtämään luonnon lumella.

Paajalanmäessä kolmen kilometrin lenkkiä voi hiihtää sekä vapaalla että perinteisellä hiihtotavalla.

Viitosen lenkin alussa on meneillään johtotyö. Eristettyä kaivantoa voi yrittää ohittaa metsän kautta. Muuten latu on hiihtokunnossa.

Paajalanmäeltä ei vielä pääse hiihtämään kylän ympäri, koska matkan varrella oleva lampi ei ole jäätynyt kunnolla.

Sorsakosken urheilukentältä lähtevä kolmen kilometrin lenkki on ajettu. Samoin Leppävirralta Sorsakoskelle päin menevä latu on tampattu.

– Nyt kun ladut on tehty, niin toivottavaa olisi, ettei niillä käveltäisi, liikuntapaikkojen hoitaja Markku Oksman mainitsee.

Perusladut kunnostetaan joulunpyhinä.

Luistelukentät eivät ole vielä kunnossa.