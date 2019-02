Sorsakoski höyryää ehkä jo ensi kesänä – 73 vuoden tauon jälkeen!

Sorsakosken Alapellontien varressa Juha Hämäläisen vanhassa navetassa on työn alla harvinaislaatuinen kulkuneuvo.

Verstaassa on syntymässä uudelleen Hackmanin entinen höyryalus Sorsakoski, jonka potkuri pyöritti viimeksi Sorsavettä kesällä 1946. Alus valmistui Varkaudessa Paul Wahl & Co:n konepajalla 1907 Sorsakosken ja Suonenjoen välisiin kuljetuksiin.

Harvinaislaatuinen projekti on Hämäläiselle ainutkertainen kokemus.

– Minkäänlaista aiempaa kokemusta laivasta ei minulla ole, eikä varsinkaan höyrylaivasta, Hämäläinen myöntää.

Hämäläinen pelasti laivan ja palauttaa entiseen kuosiin. Ensi kesänä onkin näillä näkymin edessä historiallinen hetki, kun vanha Sorsakoski-laiva kelluu kosken niskalla sillan yläpuolella samoissa maisemissa kuin silloin ennen.

– Tavoitteena on, että tämä on vesillä rompetorin aikaan. En uskalla vielä sanoa, onko laiva silloin ajokunnossa, mutta vesillä kuitenkin.

