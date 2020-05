Sielu lepää Sorsaveden rannalla – Lea ja Juha Savander nauttivat vapaa-ajanasunnostaan täysin siemauksin

Lea ja Juha Savander viettävät nykyisin aikaansa paljon enemmän Sorsaveden rannalla kuin kaupunkiasunnossaan Kuopiossa. Venäjänkaupan parissa työskentelevä pariskunta on tehnyt etätöitä vapaa-ajanasunnoltaan käsin jo kauan ennen korona-aikaa.

– Hyvin on toiminut. Alkuaikoina oli sähkökatkoja, mutta ei enää, vaikka tuulia on ollut ja myrskyjen armoilla täällä aina ollaan, Juha sanoo.

– Ja äkkiä täältä pääsee kaupunkiin, jos on välttämätöntä.

Savanderit sanovat käyttävänsä paikallisia palveluja niin paljon kuin mahdollista, tosin Sorsakosken palveluiden hiipuminen ja loppuminen surettaa.

– Nyt, kun porukka oppii tekemään etätöitä, voi vapaa-ajanasunnoista tulla jonkinmoinen pelastus monelle kunnalle. Maailma ei ole ihan tasan entisensä koronan jälkeen, he arvelevat.

Mutta Sorsaveden rannalla ei koronakaan välttämättä käy aina mielessä.

– Täällä sielu lepää.

