Sawo Tattoo Convention tuo huipputatuoijat viikonloppuna Vesileppikseen

Leppävirran Vesileppiksessä järjestetään kansainvälinen Sawo Tattoo Convention -tatuointikulttuuritapahtuma, joka yhdistää alan huipputekijät, tatuoinneista kiinnostuneet, elävän musiikin ja oheistoiminnan 22.–24.2.2019. Tapahtuma tuo paikalle 60 tatuoijaa ympäri maailman. Tatuoijien joukossa nähdään esimerkiksi hollantilainen elävä legenda Bill Loika ja teksasilainen Josh Hall.

– Pohjois-Savossa on paljon tatuointien ystäviä. Miksei siis tuotaisi kansainvälistä alan tapahtumaa heidän ulottuvilleen? Tatuoijia on tulossa messuilla ennätysmäärä, ainoastaan Helsingin messut ovat isommat. Paikalle saapuu varsin isoja nimiä, suomalaisista mainittakoon esimerkiksi HelsInk-tv-sarjasta tuttu Tony Raita. Tapahtumassa nähdään myös William Robinsonin liikkuva tatuointiaiheinen museo, joka saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen, sanoo Sawo Tattoo Conventionin isähahmo Janne Penttinen.

Elävästä musiikista vastaavat Greedy Pig-, Night Nurse- ja Knuckles-yhtyeet. Pitkin iltoja järjestetään tatuointikilpailuja. Lauantaina yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy klo 12–17, jolloin myös alaikäiset ovat tervetulleita. Klo 13.30 yleisö pääsee jännittämään kädenvääntökilpailua.

– Sawo Tattoo on tatuointien ystävälle ehdoton kohde. Voi teettää kuvia sen kummempia kommervenkkejä, ja valinnanvaraa on. Tapahtumasta saa irti muutkin kiinnostuneet ja seikkailuhenkiset, vaikkei ihokuvista perustaisikaan, Penttinen lupaa.

-Voiko olla helpompaa tapaa viettää hauska viikonloppu seuraten tatuoijien työskentelyä, kuunnella elävää musiikkia ja ottaa relasti? Suosittelen vilpittömästi, lisää Sawo Tattoo Conventionin toinen tapahtumavastaava Mika Mahlavuori.