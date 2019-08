Särkiniemen hylätty kaivos askarruttaa

Särkiniemen kaivosalueelle johtavalla hiekkatiellä ei ole ollut liikennettä moneen vuoteen niin paljon kuin maanantai-iltana. Pro Leppävirran järjestämä tutustumiskäynti veti paikalle viitisenkymmentä kaivosasioista kiinnostunutta.

– En ole ennen käynyt. Hyvä tämä on nähdä ihan paikan päällä, Risto Pelkonen totesi, ja samaa mieltä oli myös Kaisa Korhonen.

– Hyvä, että tällainen tilaisuus on järjestetty.

– Aika hirveätä. Leväperäisesti tämä on hoidettu, huokasi Marjo-Nina Mustonen.

Kaivoksen tarina jäi lyhyeksi, sillä alueella louhittiin vain vajaat kaksi vuotta. Kaivokseen jäi lopetushetkellä louhittavaa malmia vielä noin 60 000 tonnia.

– Rikkipitoinen maa-aines on tuolla veden alla, Pro Leppävirran aktiivi Anne Immonen huomautti.

