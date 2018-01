Sähköt voivat edelleen katkeilla

Savon Voima varautuu edelleen tykkylumen aiheuttamiin sähkövikoihin, vaikka tilanne tällä viikolla onkin helpottunut. Uusia vikoja voi ilmetä, sillä sääennusteen mukaan Leppävirralla ja muualla Pohjois-Savossa saadaan sateita lauantaiaamuun saakka. Kun lämpötila on nollan tuntumassa, sähköviat ovat mahdollisia varsinkin niillä alueilla, joissa lunta on edelleen puissa.

Sähköyhtiö on jatkanut tällä viikolla eri puolilla verkkoaluetta ennakoivaa linjakatujen raivusta useiden metsäkoneiden avulla. Käytössä on myös sahauslaitteistolla varustettu helikopteri, jolla pystytään poistamaan nopeasti pienempiä ongelmapuita ja reunapuiden oksia johtokaduilta.

Viankorjausten yhteydessä on poistettu johtokaduilta ja niiden välittömästä läheisyydestä puita. Kaadetut puut ovat olleet joko sähkövian aiheuttajia tai sähkölinjan suuntaan kallellaan olevia ns. riskipuita. Pääosa puista on ollut ohuita, riukuuntuneita lehtipuita, mutta myös yksittäisiä täysikasvuisia puita on ollut joukossa. Lisäksi maastossa on myös paljon lumen painosta kaatuneita tai katkenneita puita.

Savon Voima kehottaa maanomistajia tarkistamaan oman metsänsä tilanteen ja korjaamaan hyötypuut omaan käyttöönsä. Johtokaduilta ja niiden läheisyydestä kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta.