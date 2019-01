Raskaan ajoneuvon nostotyöt katkaisevat valtatie 23:n liikenteen aamupäivällä. Noston on Tieliikennekeskuksen mukaan määrä alkaa yhdeksän maissa. Torstaina tieltä suistunut ulkomaalainen rekka on ojassa Niinimäen liittymän ja Mustinsalon välisellä osuudella. Henkilöautot ohjataan kiertämään Riihirannantien ja Turpeensalmen kautta. Raskaan liikenteen on tarvittaessa kierrettävä Kuopion kautta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle,