Reetta Nenonen Vuoden liikuttajaksi – ”Kiitolliseksi vetää”

Kun työn ja harrastuksen pystyy yhdistämään, voidaan puhua jo elämäntavasta. Leppävirran Virin seuratyöntekijä Reetta Nenonen tuntee olevansa tällaisessa tilanteessa työssään, johon joutui aikoinaan sattumien kautta.

– Kun liikunta eri muodoissaan on intohimo, ei tämä tunnu työltä, Nenonen toteaa.

– Tai joskus tuntuu, mutta toisaalta on myös vapaus tehdä kaikenlaista. On palkitsevaa, kun työstä saa tehdä omannäköisensä

Reilun kahden vuoden mittainen työrupeama Leppävirralla on tuottanut tulosta. Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nimetä Nenosen Leppävirran Vuoden 2019 liikuttajaksi. Lautakunta halusi nimityksellään kunnioittaa palkitun monipuolista ja kannustavaa urheilutoimintaa erityisesti lasten ja nuorten parissa. Palkinto luovutettiin Nenoselle perjantaina Pohjois-Savon Urheilugaalassa Kuopiossa.

– Kiitolliseksi vetää, Nenonen kuvailee.

Lue lisää ensi tiistain lehdestä.