Rantatontti veti rakentamaan – Hanna Keinäsen ja Olli Kervisen perheen koti valmistuu ensi kesäksi

Uusi koti oli mielessä jo pitkään, mutta vasta sopivan tontin löytyminen oli se sysäys, minkä ansiosta unelma muuttuu todeksi. Hanna Keinänen ja Olli Kervinen sekä heidän kolme poikaansa pääsevät näillä näkymin asettumaan taloksi Matinkujan varteen virran partaalle ensi kesänä, jolloin rakennustöiden aloittamisesta tulee kuluneeksi reilu vuosi.

Villa Rantakiveksi nimetty uudisrakennus on kivitalo, suunnittelusta vastaa arkkitehti Jukka Huotari.

– Kivitalo oli lähtökohtana. Useita toimittajia kilpailutettiin ja erilaisia ratkaisuja mietittiin, Kervinen toteaa.

– Ajatuksena on ollut toimiva lapsiperheen talo, jossa tilankäyttö on järkiperäistä ja varastotilaa on riittävästi, Keinänen lisää.

Rakentaminen on ollut pariskunnan mielessä siitä lähtien kun synnyinseutu muuttui uudelleen kotikunnaksi vuonna 2007. Erilaisia vaihtoehtoja pohdittiin, mutta yksi iso puute oli aina.

– Vesi ei tullut tarpeeksi lähelle. Peltotontteja oli kyllä tarjolla, Kervinen mainitsee.

Yhtä tonttia käytiin katsomassa, mutta kun seurakunta laittoi kuusi tonttia myyntiin virran lähistöltä, oli oikea hetki iskeä kiinni.

– Leppävirralla on sinänsä tontteja tarjolla, mutta rantatontteja palvelujen lähellä vähemmän. Tästä on lapsilla lyhyt matka kouluun ja harrastusten pariin, eikä hiihtolatukaan ole kaukana.

Kun rakentamaan päästiin toukokuussa, on vapaa-aika kulunut sen jälkeen tiiviisti työmaalla.

– Lenkkeily on jäänyt vähemmälle, mutta liikunta on lisääntynyt, Kervinen naurahtaa.

– Omaa aikaa ei aiemmin ole lapsiperheessä juuri ollut, mutta nyt käydään vuorotellen kantamassa kiviä ja nautitaan siitä, Keinänen lisää.

Pariskunta sanoo suosiolla jättävänsä ammattimiehelle kaiken sen mikä vaatii ammatillista osaamista.

– Mahdollisimman paljon tehdään, mutta yksinkertaisten ihmisten yksinkertaisia hommia: kannetaan kiviä ja pätkitään rautoja. Apukäsiä tietysti tarvitaan esimerkiksi valupäivinä.

Tavoitteena on, että talveksi päästäisiin jo sisätöihin.

– Sanotaan, että jouluksi uuteen kotiin, mutta meillä on tavoitteena ensi juhannus. Tosin mitään ehdotonta päivämäärää ei lyödä lukkoon.

Villa Rantakiven naapuriin nousee kaksi muuta omakotitaloa. Rakennustarkastaja Jouko Koposen mukaan omakotitalorakentaminen on vakiintunut 10–15 taloon viimeisen kolmen neljän vuoden aikana.

Määrä on huomattavasti vähäisempi kuin viime vuosikymmenellä.

– Jos mennään 10–15 vuotta taaksepäin, niin vuosituotanto Leppävirralla oli 30–40 uutta omakotitaloa, Koponen huomauttaa.

– Ajat ovat nyt tämmöiset. Yhdeksän uutta taloa taisi tulla kaikkein hiljaisimpana vuonna.

Kirkonkylän lisäksi rakentaminen painottuu viitostien tuntumaan: Timolaan, Kotalahteen ja Paukarlahteen. Sorsakoskelle ja Soisalon puolelle nousee taloja harvakseltaan.

– Nyt rakennetaan aika tarkoituksenmukaista ja tavanomaista. Enemmän ja enemmän valmistaloja isoista elementeistä. Nuoret eivät rupea hartiapankkirakentamiseen.