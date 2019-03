Perustulon ja maksuttoman toisen asteen puolesta

Perustulo raivaisi sosiaaliturvaviidakkoa ja vähentäisi kansalaisten pompottelua. Tätä mieltä on eduskuntavaaliehdokas Auli Piiparinen, jonka mielestä sosiaaliturvan uudistamisessa olisi viimeinkin tekojen aika.

– Toivottavasti tästä ei tarvitsisi enää kymmenen vuoden päästä puhua, hän toteaa.

Perustulo yksinkertaistaisi tukimalleja. Samalla Piiparinen painottaa, että työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin kotiin jääminen.

– Se pysytään ratkaisemaan verotuksella. Yhteiskunnan pitää kannustaa vielä vahvemmin työntekoon, sillä työllisyysastetta on nostettava yhä.

Työntekoon on kytköksissä myös koulutus, ja maksuton toinen aste on ollut Piiparisen tavoitelistan kärkipäässä.

– Toisella asteella opiskelukustannukset nousevat huomattavasti. Kirjastoja pitää kehittää palvelemaan toisen asteen koulutusta uudella tavalla.

