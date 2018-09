Osuuspankin lahjoitus on poikinut liikettä, tekemistä ja yhdessäoloa

Pohjois-Savon Osuuspankin 20 000 euron lahjoitus leppävirtalaisille yhdistyksille ja yhteisöille on poikinut vuoden mittaan paljon toimintaa lasten ja nuorten sekä vanhusten hyväksi.

Suurimmat osuudet lahjoitussummasta saivat Leppärengas ry, Setlementti Ukonhattu sekä virkistysuimala Leppäkerttu. Kunkin osuus on 3 000 euroa.

Leppärengas on järjestänyt lahjoitussumman turvin Voimaa vanhuuteen -jumpparyhmiä sekä ohjelmaa vanhusten viikoksi. Muitakin suunnitelmia on.

– Nyt pitäisi saada nuoret opettamaan vanhuksille digitaitoja, Mervi Nissinen totesi.

Ukonhattu on järjestänyt mm. vapaaehtoistoimijoiden lähimmäisavunvälitystä. Leppäkerttu käyttää avustuksen junioriliikuntakortin toteutukseen.

– Senioriliikuntakortista on jo hyviä kokemuksia. Lapsille ja nuorille on tärkeää opettaa liikunnallinen elämäntapa, Esa Salmiheimo mainitsi.

Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ry järjestää 2 000 euron lahjoituksen turvin äkillisesti sairastuneen vanhuksen lemmikille viikon hoitojakson.

4H-yhdistys on puolestaan polkaissut 1 500 euron avustuksella pystyyn nuorten kotihoitotehtävät vanhuksille. Paukarlahden Kyläyhdistys kokoaa 1 000 euron avustuksella kylän varttunutta väkeä yhteistapaamisiin ja retkille.

Saman suuruisen summan sai Leppävirran Sotainvalidit ry sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä virkistystoimintaan.

Leppävirran Viri ry pyörittää kyläkerhoja sekä lasten liikuntaleikkikouluja.

– Avustuksen turvin on saatu osallistettua nuoria ohjaajiksi ja korvattua heille tuntityöt, Ilpo Koponen kiitteli.

Viri sai tonnin samoin kuin Leppävirran Urheilijat. LepU:n Jorma Rajakannas arvioi summan tuottaneen enemmän tai vähemmän iloa peräti 1 600:lle ihmiselle.

– Matalan kynnyksen liikuntaa järjestetään joka tapauksessa, oli rahaa tai ei, hän vakuutti.

Leppävirran SPR järjesti maksuttoman varhaisnuorten kesäleirin Harjulassa niin ikään tonnilla. Saman suuruisella summalla Tukeva työvalmennussäätiö on järjestänyt retkiä 16–25 -vuotiaille toimintansa piirissä oleville.

– On käyty seikkailupuistossa ja Kuopiossa. Moni mukana olleista ei olisi ikinä lähtenyt retkelle yksin, Satu Makkonen mainitsi.

Hanna-Kaisa Kankkunen tekee puolestaan opinnäytetyötä nuorisotalotoiminnan käynnistämisestä ja vakiinnuttamisesta 500 euron tukisummalla.

– Työ on edistynyt hyvin. Vuoden päästä on valmista, hän totesi.

Tähänastisia saavutuksia esiteltiin maanantaina valtuustosalissa. Leppävirralle kohdistetun lahjoitussumman takana on Pohjois-Savon Osuuspankkiin liittyneen Leppävirran Osuuspankin entinen toimitusjohtaja Jukka Kilpeläinen, joka ilahtui kuulemastaan.

– Aivan loistavia ideoita. Juuri sitä mitä haluttiin. Sekä uusia ideoita että hyvän toiminnan jatkamista.

Pohjois-Savon Osuuspankin myyntijohtaja Sari Avikainen muistutti, että osuuspankilla on normaalin pankkiliiketoiminnan ohella myös yhteisöllinen rooli.

– Tuetaan kulttuuria ja urheilua, yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Tänä vuonna pankilla on aikomus jakaa maakuntaa tukea 80 000 euroa.

Leppävirralla avustusten jaosta päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvisen mukaan osuuspankin lahjoitussumma oli tuntuva lisä noin 100 000 euron vuotuiseen avustusbudjettiin.

– Se antoi valtavasti hienoja mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten sekä vanhusten hyvinvointia edistävää työtä.