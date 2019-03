Osuuskuntakin on yritystoimintaa

Monimuotoista osuuskuntatoimintaa tehtiin tutuksi Vehmersalmella.

Osuuskunta on yritys muiden joukossa, mutta jokainen osuuskunta on omien jäsentensä näköinen. Se kävi ilmi Vehmersalmella työllisyysviikon tilaisuudessa, jossa osuuskuntatoimintaa tehtiin tutuksi.

– Jokainen jäsen omistaa yhden osuuden osuuskunnasta, ja vastuut kannetaan yhdessä. Perusarvoihin kuuluu omatoimisuus, demokratia ja tasa-arvo, totesi Hanne Seppälä, joka kertoi Team Cameleon -osuuskunnan perustamisesta ja toiminnasta.

Seppälä kuuluu kuuden jäsenen osuuskuntaan, joka tarjoaa monenlaisia palveluja toimistotöistä ja kiinteistönhuollosta koodaamiseen, visualisointiin ja sukelluspalveluihin.

– Meille tärkeä arvo oli yhdessä tekemisen mahdollisuus. Koimme osuuskunnan matalan kynnyksen yrittäjyydeksi, jossa jokaisen ei tarvinnut erikseen perustaa toiminimeä.

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö.

– Tarvitaan hyvä porukka, jossa on erilaista osaamista. Myös yhteisymmärrys jäsenten kesken on tärkeää, Seppälä kiteytti.

Jäsen voi olla samalla myös osuuskunnan työntekijä. Osuuskunta vastaa paperitöistä, kuten laskutuksesta ja kirjanpidosta sekä työnantajavelvoitteista, jolloin tekijä voi keskittyä työhönsä.

– Oikeus työttömyysetuuteen säilyy silloin, kun omistaa alle 15 prosenttia osuuskunnasta ja työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, Seppälä totesi.

Osuuskunta Pirtsakista kertoivat perustajajäsen Kirsi Robertson ja puheenjohtaja Hannele Hakulinen.

Suonenjoella ja Rautalammilla toimiva osuuskunta perustettiin Työtä osuuskunnasta -hankkeen kautta 2017. Nyt jäseniä on 16 ja monenlaista palvelutarjontaa varamummoista kiinteistö- ja asiakaspalveluihin.

– Tavoitteenamme on tuottaa monipuolisia ja laadukkaita palveluja, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia. Jäsenistä suurin osa on työttömiä, joille osuuskunta tarjoaa työtä, totesi Robertson.

Työn tekeminen perustuu työsopimukseen osuuskunnan ja jäsenten välillä. – Työsuhde on aivan samanlainen kuin millä tahansa työnantajalla, Robertson totesi.

TE-toimiston Veli-Matti Hakkarainen kertoi työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Tarjoomo-hanketta esitteli projektipäällikkö Tapani Patosalmi.

Tilaisuuden järjestivät Kuopion kaupunki, TE-palvelut sekä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke.