Oppia ja hyötyä käytännön kautta – Teemu Hartikainen on ollut viemässä Vehmer-Puotia verkkokauppaan

Vehmer-Puodin ovi käy tasaiseen tahtiin kylmänä lokakuun päivänä. Callunat vetävät asiakkaita, ja samalla tulee tutustuttua myymälän valikoimaan tarkemminkin. Yrittäjä Tuomo Riihimäen ohella asiakkaita palvelee Teemu Hartikainen, jonka pääasiallinen tehtävä on pyörittää Vehmer-Puodin verkkokauppaa.

– Verkkokaupan ylläpitoa lähinnä, mutta aina täältä löytyy sitä sun tätä tekemistä, Hartikainen kuvailee työtehtäviään.

Hartikainen on yksilöllisessä ammatillisessa lisäkoulutuksessa, jota TEAK Oy järjestää Pohjois-Savon TE-toimiston alueella. Tavoitteena on tukea työllistymistä työelämälähtöisen koulutuksen avulla. Koulutuksesta 70 prosenttia on työssäoppimista ja loput tietopuolista koulutusta, jonka voi suorittaa verkko-opintoina kuten Hartikainen tekee.

– Opiskelen sähköistä kaupankäyntiä, ja lisäksi suoritan johtamisen perusteiden verkkokurssia Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Hartikainen joutui seitsemän vanhana hukkumisonnettomuuteen. Pelastus tuli, mutta sen verran myöhään että tapaus muutti hänen elämänsä suuntaa. Sinnikkyyttä ei ole puuttunut. Peruskoulun jälkeen hän suoritti merkonomitutkinnon ja on valmistuttuaan ollut työkokeiluissa varkautelaisissa kaupoissa. Vehmersalmelle hän tuli paristakin eri syystä.

– Tyttöystäväni asuu täällä, Hartikainen myhäilee.

– Sen lisäksi Tuomo oli jutellut erään yrittäjätuttavani kanssa ja siinä oli tullut keskustelua minusta.

Kun nämä palaset loksahtivat kohdalleen, astui Hartikainen Vehmer-Puodin ovesta sisään ensin työharjoittelijana, mutta viime keväästä alkaen hänen työnsä on ollut yksilöllistä ammatillista lisäkoulutusta.

– Tämä on uusi juttu, josta ei löydy netistäkään paljon tietoa. Kiitokset TE-toimistolle Varkauteen, mistä sain vinkin.

Vehmer-Puodin Tuomo Riihimäki pitää yksilöllistä ammatillista lisäkoulutusta hyödyllisenä molemmille osapuolille.

– Tässä räätälöidään koulutus yrityksen tarpeisiin. Siitä syystä motivaatio on molemmilla paljon korkeampi kuin vaikkapa työharjoittelussa, hän huomauttaa.

– Perinteisen työharjoittelun ei tarvitsisi kestää kuin noin kuukauden, jonka aikana näkee, synkkaako. Sen jälkeen kannattaa siirtyä jo viilatumpaan malliin.

Riihimäki ja Hartikainen ovat luoneet Vehmer-Puodin verkkokaupan reilun puolen vuoden aikana. Eri ohjelmia on vertailtu, ja monipuolinen vaatevalikoima kuvattu ja viety verkkosivuille.

– Noin 500 kuvaa, joista vähän toista sataa on nyt netissä, Hartikainen toteaa.

Oma hommansa oli myös vanhemman varaston siirtäminen viivakoodijärjestelmään.

– Paljon työtä tämä on teettänyt, Riihimäki sanoo.

– Sopivan verkkoalustan valinta tarkan vertailun jälkeen oli myös iso työ, mutta huolelliset testaukset tuottivat myös tulosta.

Hartikainen ei ole ainoa pohjoissavolainen yksilöllisessä ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Vastuukouluttaja Minna Mattilan mukaan koulutusvalinta voidaan tehdä, kun työssäoppimispaikka on tiedossa.

– Teemun lisäksi nuoria on muun muassa rakennus- ja hoitoalalla.

Yhteydenpito vastuukouluttajan kanssa on tiivistä.

– Kerran kuussa nähdään ohjauskäynnin merkeissä, ja tarvittaessa ollaan yhteydessä useamminkin, aina kun vain tarvitsee.

Hartikaisen koulutusjakso päättyy marraskuussa, mutta suunnitelmia on jo tulevaisuuden varalle.

– On käyty keskustelua kevytyrittäjyydestä, Mattila mainitsee.

Yrittäjyyttä on tätä kautta mahdollista kokeilla työttömyysturvan ohessa.

– Voisin myydä palveluja Tuomolle ja myös muille yrittäjille, Hartikainen pohtii.

TEAK Oy järjestää Pohjois-Savon TE-toimiston alueella työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettua yksilöllistä ammatillista lisäkoulutusta.

Tavoitteena on työllistymisen tukeminen työelämälähtöisen koulutuksen avulla.

Koulutukseen on jatkuva haku, joka tapahtuu TE-toimiston kautta.

Koulutusvalinta voidaan tehdä, kun työssäoppimispaikka on tiedossa.

Koulutuksen kesto on kahdesta kuuteen kuukautta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.