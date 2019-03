Jokaisen nuoren elämässä tulee vastaan se vaihe, jolloin hän lähtee kotoaan asumaan omillaan. Jotkut nuoret muuttavat omilleen jo toisen asteen koulutuksensa aikana, ja eräs tällainen on abiturientti Veera Ursin, 18. Hänelle muutto oli ollut haaveissa jo kauan ennen kuin se elokuussa 2018 tapahtui.

– Takkulasta, jossa ennen asuin, oli huonot liikenneyhteydet, joten olin vähän jumissa siellä. Parempien liikenneyhteyksien lisäksi halusin myös itsenäistyä. Jos asuu vanhempien luona, niin täysi-ikäisyydestä huolimatta heidän ehdoillaan mennään, ja toki sen pitääkin mennä niin.

Muutto on aina vaiherikas prosessi, ja erityisen haastava se on nuorelle, jolta harvoin löytyy runsaita säästöjä tai välttämättömiä kodintarvikkeita. Ursin kehottaakin muita nuoria suunnittelemaan muuttonsa huolella.

– Esimerkiksi astioita ja kodinelektroniikkaa kannattaa alkaa hankkia jo hyvissä ajoin. Sen sain huomata itsekin, sillä asia minkä näin jälkiviisaana tekisin toisin olisi nimenomaan tarpeellisten asioiden hankkiminen ja tarpeettomasta tavarasta luopuminen. Ihan rahasta puhuttaessa Kelaan on pitkät jonot, joten tukia pitää olla hakenut heti kun se vain on mahdollista.

