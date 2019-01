Muumit vetävät väkeä ympäri maata

Muumi-jääveistospuisto vetää väkeä Leppävirralle magneetin lailla. Tapaninpäivänä yleisölle avautunutta jääveistosnäyttelyä on keskiviikkoiltapäivään mennessä käynyt katsomassa jo yli 5 000 kävijää.

– En uskaltanut veikata kävijämääriä, mutta odotuksiin nähden yleisöä on ollut nyt kolminkertaisesti, kylpylähotelli Vesileppiksen johtaja Kimmo Rossi toteaa.

Joulun jälkeiset vapaapäivät ja uusi vuosi osoittautuivat otolliseksi avajaisajankohdaksi. Matkailusesonki päättyy loppiaisena, ja Rossin mukaan kävijämäärän odotetaan silloin tasaantuvan.

– Se muuttuu viikonloppupainotteiseksi, ja hiihtolomakaudella on sitten seuraava sesonki.

Sopimus muumien tulosta Leppävirralle solmittiin syyskuussa, mutta pohjatyötä tehtiin koko alkuvuosi. Nyt suunnitellaan uutta jo seuraavalle vuodelle.

– Muumi-teemalla jatketaan, Rossi vakuuttaa.

Alustavia ideoita on muhimassa. Tavoitteena on kehittää puistoa toiminnallisempaan suuntaan.

