Muumi-jääveistospuisto on valmis avautumaan yleisön ihasteltavaksi. Hiihtoareenalle syntyneen puiston teema pohjautuu Tove Janssonin Taikatalvi-kertomukseen.

Asetelmia on kaikkiaan 16 kappaletta. Lisäksi puistossa on kaksi jääliukumäkeä.

Muumi-jääveistosnäyttely avautuu Vesileppiksen Ice Cave -jääluolaan keskiviikkona 26.12.