Malisten kolme kasvun vuosikymmentä ovat vaatineet kestävyyttä ja pitkiä päiviä

Kolme vuosikymmentä on aika, jolloin yrittäjän nimi muotoutuu jo käsitteeksi. Lähestulkoon jokainen leppävirtalainen tietää, mistä toimialasta on kyse ja mitä ollaan hakemassa, kun Malisen nimi mainitaan.

– Tuli Leppävirralle jo 40 vuotta sitten, ja silloin näitä tiloja rakennettiin, huomauttaa yrittäjä Alpo Malinen ja viittaa K-Rauta Malisen ja Konemalissin toimitiloihin Teollisuustiellä.

30 vuotta sitten hänelle tarjoutui tilaisuus ottaa vetovastuu Leppävirran K-Raudasta puolisonsa Helin kanssa. Kolmen vuosikymmenen yrittäjyys on kysynyt kestävyyttä ja vaatinut pitkää päivää.

– Yrittäminen on vienyt paljon, mutta toisaalta myös paljon antanut, Heli Malinen pohtii.Nyt Malisilla on menossa sukupolvenvaihdos, kun Ontrei Malinen on ottamassa vetovastuuta.

– Pikkupojasta saakka olen ollut mukana, hän toteaa.

Yritystoiminnan kasvu näkyy myös siinä, että henkilökunnan määrä on kasvanut kolmessa vuosikymmenessä kahdeksasta 27:ään.

– Meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hyvä porukka antaa yrittämiseen sisältöä. Suurkiitos myös kaikille asiakkaille kolmestakymmenestä vuodesta.

