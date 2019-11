Lukio Kivelään, Konnuslahden koululle muutama vuosi aikaa – Leppävirran kunnan talouden tasapainotussuunnitelma päättäjien eteen

Leppävirran kunnan talouden tasapainotusohjelma on päätöksiä vaille valmis. Tavoitteena on saada aikaan 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt nykytasoon verrattuna. Toteutuslistalla on muun muassa lukion siirtyminen Kivelän koulun tiloihin, Konnuslahden koulun lakkautus vuonna 2022, terveyskeskuksen vuodepaikkamäärien puolittaminen, kotihoidon uudelleenjärjestely, Vokkolanmäen toimintakulujen supistus ja tehtävien uudelleenjärjestelyt.

Kunnanhallitus käsittelee tasapainotusohjelman maanantaina. Ensi viikon aikana ohjelmaa esitellään kyläkierroksella.

Lue lisää tiistain lehdestä.