Löytyykö niitä leijonia?

Varkaudessa, Joroisissa ja Leppävirralla etsitään vielä tämän viikon ajan opiskelijoiden liikeideoita. Varkauden kauppakamariosasto on lanseerannut 100 uutta leijonaa -liikeideakilpailun reipashenkisen Youtube-videon saattelemana. Kilpailu on suunnattu lukion, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoille.

– Kauppakamarina haluamme tehdä täällä Varkaudessa jotain uutta ja konkreettista. Mielenkiintoista nähdä, kuinka nuoret ottavat tämän kilpailuidean vastaan, Varkauden kauppakamariosaston asiamies Anne Pääkkönen sanoo.

Kilpailu on osa loppuvuoden kestävää uudenlaista matalan kynnyksen hanketta, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, vastuunkantoa ja yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Olennainen tavoite on myös etsiä aitoja toimivia liikeideoita alueelle.

Liikeideakilpailun porkkanana on parhaiden ideoiden palkinto. Ykkösidea palkitaan 1 500 eurolla ja kakkonen 1 000 eurolla. Kolmanneksi tullut saa 500 euroa. Kauppakamariosaston Tommi Taskinen muistuttaa, että palkinnon lisäksi nuorilla on mahdollisuus löytää kilpailussa jotain uutta ja omaa, kenties ura omassa yrityksessä.

– Me uskotaan, että teissä on paljon potentiaalia vaikka mihin. Se mitä tekee, voi vaikuttaa laajalle alueelle. Kaikki on mahdollista, jos on rohkeutta yrittää ja kulkea omaa polkua, Taskinen rohkaisi opiskelijoita lanseeraustilaisuudessa.

Kauppakamariosaston asiamies ja Konjunktuurin yrittäjä Anne Pääkkönen ottaa sähköpostilla, tekstiviestein tai puhelinsoitoin tehtyjä ilmoittautumisia vastaan 5. toukokuuta saakka. Silloin hanke alkaa rullata työpajalla, jossa omaa liikeideaa aletaan kehittää asiantuntijoiden ja yrittäjien tuella.

100 uutta leijonaa -hankkeesta halutaan pilotointimalli, jolla liikeideat voivat tulevaisuudessakin kehittyä yrityksiksi. Tänä vuonna hanke huipentuu 1. joulukuuta Leijonan luola -tyyppiseen esittelytilaisuuteen, jossa parhaat liikeideat palkitaan. Tilaisuuteen odotetaan paljon nuorten kannustusjoukkoja.

Liikeideakilpailun video ja osallistumisohjeet löytyvät Youtubesta haulla ”leijona on irti”.