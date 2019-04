Leppäkertun koulun lentopallopäivä veti Vesileppis Areenan täyteen keskiviikkona. Koululta muodostettiin 20 joukkuetta ja pelejä tuli kaikkiaan 31. Leppäkertun koulu on yksi 560:sta koulusta, jotka tekevät yhteistyötä Suomen Lentopalloliiton kanssa.

– Koululentopallokampanjassa on pelattu oppitunneilla, opettajat ovat saaneet koulutusta ja huipentumana on tämä turnaus, toteaa Terho Happonen Leppävirran Viristä.

