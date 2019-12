Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää tämän vuoden kulttuuripalkinnon Juha Hämäläiselle laivan pelastamisesta, eikä ihan minkä tahansa laivan, vaan kyse on Sorsakoski-laivasta.

– En olisi tähän hommaan ruvennutkaan, jos tämä ei olisi ollut Sorsakoski-laiva.

Hämäläisen mukaan kyse on kotiseutuhengestä ja mielenkiinnosta vanhaan tekniikkaan.

– Jonkinlaista kylähulluutta tämä kai on, hän naurahtaa.

