Kulttuuripalkinnot kahdelle eri tekijälle

Leppävirran kunnan vuoden 2017 kulttuuripalkinnot jaettiin itsenäisyyspäivän juhlassa Areenalla keskiviikkona. Palkitut ovat Markku ja Helena Kuosmanen (kuvassa vasemmalla) sekä Leppävirran Rotarien Leppävirta vanhoissa postikorteissa -teoksen toimituskunta Markus Harald (kesk.), Teppo Ritari ja Raimo Auvinen (oik.).

Moninmäen kylällä vuodesta 1991 saakka toimineet Markku ja Helena Kuosmanen ovat tehneet pitkäjänteistä ja tavoitteellista teatterityötä. Erityisesti Ilta Kannaksella – näytelmä (Eikka Happosen käsikirjoitus) oli projekti, joka vei mukanaan. Esiintymässä käytiin kolme vuotta eri puolilla Suomea. Varsinaisten teatteriesitysten lisäksi pari on esiintynyt eri tilaisuuksissa hirvipeijaisista joulujuhliin. Kesäteatteri on herännyt henkiin heidän työllään ja mukaan on innostettu aktiivinen ryhmä ihmisiä tekemään teatteria sekä näyttämöllä että sen takana. Näyttelijäntyön lisäksi mm. puvustus, lavastus ja esitystekniikka ovat saaneet kiitosta. Salit ovat olleet täynnä ilta illan jälkeen mm. viimeisimmän Tankki täyteen – maallamuuttajat esityksen kestäessä. Yhteistyö vierailevien teatterin ammattilaisten, ohjaajien ja kyläläisten kanssa on mahdollistanut mittavatkin produktiot.

Leppävirran Rotaryklubi sai käyttöönsä kaksi mittavaa postikorttikokoelmaa. Toisen omistaa Leppävirralta lähtöisin oleva Pekka Pitkänen ja toisen Piia ja Petri Saastamoinen Sorsakoskelta. Leppävirta vanhoissa postikorteissa –teokseen on otettu kuvia korteista, jotka ovat vähintään 50 vuotta vanhoja. Vanhimmat kortit on postitettu vuonna 1902, joten on mahdollista, että niihin kuvat on otettu jo 1800-luvun puolella.

Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Raimo Auvinen, Markus Harald ja Teppo Ritari ovat koonneet kuvat aihepiireittäin. Tavoitteena on ollut koota niin alueellisesti kuin ajallisestikin Leppävirtaa laajasti esittelevä teos. Kirkot, virta ja Kalmalahti, kartanot, laivaliikenne ja Sorsakoski ovat keskeisesti esillä. Maaseutualueita koskevia kuvakortteja ei kokoelmissa juurikaan ole ollut. Kirjan tuotto käytetään pääasiassa Rotaryklubin nuorisotyön hyväksi. Teos palkittiin myös Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kunniamaininnalla.