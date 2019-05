Kova talouskuuri edessä – kunnan talouden tasapainotus vaatii kolmen miljoonan euron säästöjä

Leppävirran kunnan talouden tasapainotusurakka on alkanut. Lähtökohdat ovat vaikeat, kuvailee kuntatalouskonsulttiyritys Perlacon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä.

– Se reikä, mikä pitäisi täyttää, on iso. Reilua kolmea miljoonaa tavoitellaan.

Nykymenolla Leppävirta saavuttaa kriisikuntarajan vuonna 2022, jolloin konsernialijäämää on asukasta kohti 1 155 euroa.

Tämä tilanne on Laesterän mukana kuitenkin vältettävissä.

– Mahdottomaksi sen tekee ainoastaan se, ettei löydy riittävästi poliittista tahtoa. Ratkaisut ovat vain ja ainoastaan poliitikkojen käsissä.

– Leppävirran itsenäisyyttä tässä ollaan pelastamassa. Se on kaiken lähtökohta.

