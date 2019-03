Koulutus ratkaisee monta ongelmaa Itä-Suomessa

Koulutus antaa mahdollisuudet Itä-Suomen paremmalle tulevaisuudelle ja tukee muutakin elinvoimaa.

– Varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, sanoo koulutuksen puolesta tiukasti puhuva Kaisa Korhonen.

Vasemmistoliiton ehdokkaana kolmatta kertaa eduskuntaan tähtäävä Korhonen on sitä mieltä, että koulutuksen keinoin pitää vastata tiukasti sekä yritysten työvoimapulaan että vinoutuneen väestörakenteen tuomaan sitkeään ongelmaan.

– Nuorten on terveellistä nähdä muutakin maailmaa, mutta jos koulutus vie meiltä kaikki nuoret muualle, on paluu aika epätodennäköistä.

Koulutusta on Korhosen mielestä edelleen kehitettävä. Työtä riittää niin teknologiateollisuudessa kuin sosiaali- ja terveysalallakin, ja uusia avauksia tarvitaan myös.

– Puhtaan veden osaaminen olisi vientituote. Elintarvikepuolen osaamista pitää tuoda esille, hän huomauttaa.

Lue lisää paperilehdestä!