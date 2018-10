Kaukalon kynnys on nyt matalalla – Easy Hockey kutsuu kaikki 10–17 -vuotiaat mukaan rentoon kiekkoiluun

Jääkiekkoa ei tarvitse pelata veren maku suussa eikä vanhempien huutaa kurkku suorana kaukalon laidalla saati maksaa itseään kipeiksi. Jääkiekkoliiton valtakunnallinen Easy Hockey -toimintamalli on rantautunut Leppävirralle. Tarkoitus on saada mukaan kiekkoilusta tykkääviä 10–17 -vuotiaita.

– Tyttöjä ja poikia mukaan leikkimielellä, harjoituksia vetävä Veli Röyttä luonnehtii.

– Höntsälätkää, ei liikaa tosissaan, Leki 75:n tuore puheenjohtaja Hanna Vihavainen toteaa.

– Tämä on matalan kynnyksen kiekkoilua seudun nuorille. Varusteitakin saa meiltä tarvittaessa, ettei siitäkään pitäisi jäädä kiinni.

Röyttä arvioi, että kuukausimaksu saadaan pidettyä kympin kieppeillä.

– Lisenssi on tosissaan nimellinen. Mukaan ei tarvita kuin luistimet, maila, hanskat, ristikkokypärä ja kaulasuoja.

Viime tiistain harjoituksiin Leppävirran jäähalliin saapui kymmenkunta innokasta kiekkoilijaa. Kun yksi ei saanut kyytiä, hyppäsi huoltajana toimiva Marko Heinonen ratin taakse.

– Tarvittaessa haetaan harjoituksiin. Pääasia, kun jokainen halukas pääsee mukaan.

Easy Hockey -toiminnassa on tarkoitus pitää hauskaa ja tehdä kiekkoilusta mukavaa. Kilpailuhengessä ei harjoitella.

– Pelejä on, jos saataisiin mukaan muita joukkueita. Kuopiossa vastaavaa toimintaa on, Röyttä toteaa.

Easy Hockey paikkaa myös aukkoa, joka pääsi syntymään kun kaikille ikäluokille ei Leppävirralla ole joukkueita.

– Ikäluokat pienenevät. On hyvä, jos lapsia saadaan silti liikunnan pariin mahdollisimman paljon, Röyttä lisää.

– Kylillä olisi varmasti lisääkin halukkaita kiekkoilijoita, Heinonen mainitsee.

Kymmenvuotias Leifali Brask hyppää jäälle intoa hehkuen.

– Äiti kysyi, haluaisinko mennä mukaan, hän sanoo.

Kahdesti ei tarvinnut houkutella. Perheessä on muutenkin harrastettu jääkiekkoa.

– Veljet ja isä ovat pelanneet, ja minäkin olen aina halunnut pelata.

Janna Röyttä ja Selina Suomalainen vetävät luistimia jalkaansa.

– Mukaan tultiin ihan mielenkiinnosta. Ei tarvinnut pakottaa, he naurahtavat.

Harjoituksia on tarkoitus pitää ainakin aluksi kerran viikossa. Jäähallille kokoonnutaan tiistaisin, ja tänään on vuorossa kolmas kerta alkaneella kaudella.

– Lisää mahtuu mukaan, Röyttä korostaa.

– Tervetuloa kokeilemaan vain kaikki, joita vähänkin kiinnostaa.