Kattiloita ja paistinpannuja saa kaupasta kuin kaupasta. Sorsakoskella valmistetut pitävät pintansa vuodesta toiseen, ja jatkuvan tuotekehityksen kautta pyritään vastaamaan kovaan kilpailuun.

– Esimerkiksi viime vuonna markkinoille tuotu Norden-tuoteperhe on iso innovaatio. Thermium-käsittelyllä tuotteisiin on saatu luonnolliset tarttumattomuusominaisuudet, mikä puolestaan antaa monenlaisia mahdollisuuksia, Fiskars Finlandin Sorsakosken tehtaanjohtaja Terjo Hänninen mainitsee.

– Jatkuvalla kehittämisellä pystytään vastaamaan paineisiin. Uusia innovaatioita pyritään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Fiskars on nostanut markkinoinnissaan viime aikoina vahvasti esiin Sorsakoskea.

– Näin tuodaan esiin omaa valmistusta. Tuote tehdään lähellä.

