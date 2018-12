Kahden kulttuurin joulu

Vehmersalmen aluepapin Uwe Mäkisen ja Männistön seurakunnan kirkkoherran Aulikki Mäkisen perhejoulua rytmittävät työhön kuuluvat hartaudet ja messut. Perheen kesken nautitaan yhdessäolosta. Siitä iloitaan erityisesti tänä vuonna, kun molemmat lapset saapuvat jouluksi Suomeen.

Jouluna koko perhe on koolla, kun Itävallassa työskentelevä Joona (19) ja Saksassa opiskeleva Miia (21) tulevat kotiin. Joulukuusi tuodaan sisälle aattona, ja sen koristeleminen on edelleen lasten tehtävä.

Kun kuusi on koristeltu, kokoonnutaan naapuruston kanssa yhteiseen joulurauhan julistukseen.

– Joulurauhan julistus luetaan eri kielillä, joskus suomeksi, joskus englanniksi, saksaksi tai eri suomen murteilla. Kerran sain lukea sen selkosuomeksi, Uwe kertoo.

