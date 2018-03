Joutsenten yö lauantaina Leppävirralla

Leppävirralla järjestetään lauantaina 24.3. Joutsenten yö eli muistohetki syöpään kuolleille. Muistohetkeä vietetään nyt kolmatta kertaa. Vesileppiksen pihaan rakennetaan suuri kynttiläsydän, ja kynttilöiden syttyessä luetaan edesmenneiden nimet ääneen. Klo 20 alkava tapahtuma on kaikille avoin.

Tapahtuman järjestää Siskot – syöpäkuntoutujat ry, jonka hyvinvointileiri pidetään viikonloppuna Leppävirralla. Kyse on ensimmäisestä syöpään sairastuneille naisille tarkoitetusta hyvinvointitapahtumasta, jonka teemana on lymfaturvotus eli lymfaödeema. Siskot ry on syöpään sairastuneiden naisten perustama ja pyörittämä yhdistys.