Jorma Hynninen ja Johanna Tuomi konsertoivat tapanina

Tapaninpäivänä on tilaisuus päästä kuulemaan jotain ennen kokematonta: baritoni Jorma Hynninen ja sopraano Johanna Tuomi laulavat yhteisessä joulukonsertissa ensin Joroisissa ja sitten Leppävirralla.

Esiintymisiä ammattilaisilla on takanaan lukemattomia. Tuoreelle avioparille kyseessä on kuitenkin vasta toinen yhteinen, julkinen esiintyminen.

– Ensimmäinen oli kesällä Soinilansalmen kyläjuhlassa, Hynninen kertoo.

Pyyntö yhteisestä joulukonsertista tuli Joroisten musiikkipäivien taiteelliselta johtajalta Jan Hultinilta. Joroisten konsertti onkin Musiikkipäivien järjestämä.

– Ja kun meidän kirkkoherra kuuli siitä, hän kysyi, eikö saman konsertin voisi järjestää myös Leppävirralla.

Pianistina on Sauli Rissanen, jota laulajat kehuvat vuolaasti. Rissanen asuu Leppävirralla ja on töissä Rantasalmen kanttorina.

Konsertin ohjelmistossa on sekä kaikille tuttuja joululauluja että sellaisia, joita on kuultu harvemmin.

Johanna Tuomi ja Jorma Hynninen: Tapaninpäivän konsertti Joroisten kirkossa 26. joulukuuta kello 15 ja Leppävirran kirkossa kello 18.