Joinakin päivinä joka kolmas jättää kouluruokailun väliin

Juustoinen kanakastike maistui maanantaina Kivelän koulun ruokalassa. Yhdeksäsluokkalaiset Terri Strohecker, Olli Huusko, Jere Kolari ja Tarmo Laitinen pistelivät päivän kouluateriaa poskeensa hyvällä ruokahalulla.

– Ihan jees. Kuumaa on, sanoi Strohecker mielipiteensä päivän kouluateriasta.

Pian lautaset olivat tyhjät. Kaikki neljä sanovat syövänsä koulussa päivittäisen lounaansa aina kun vain mahdollista.

– Hyppytunneilla ei aina, mutta yleensä syödään täällä.

Samaa vakuuttavat kahdeksasluokkalaiset Miia Sutinen ja Iina Tarkiainen.

– Joka päivä syödään koulussa.

Molempien lempiruokaa koulun tarjonnasta ovat broileripihvit.

Kouluruoka ei kuitenkaan maistu kaikille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyyn vastasi koko maassa yli 72 000 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista. Heistä 70,2 prosenttia kertoi syövänsä joka päivä lounaan koulussa. Kuntien välillä oli selkeitä eroja.

Kivelän koululla ruokaillaan keskimääräistä heikommin. Kyselytutkimuksen mukaan lounaan nauttii koulussa päivittäin ainoastaan 61,5 prosenttia oppilaista. Pojille kouluruoka maistuu paremmin kuin tytöille: Leppävirralla tytöistä vain 58,4 prosenttia söi koulussa joka päivä.

Kivelän koulun rehtori Niina Häkkinen sanoo, että päivittäinen vaihtelu on suurta.

– Tältä syksyltä on päiviä, kun alle 60 prosenttia oppilaista ruokaili ja sitten joskus käy 90 prosenttia.

Oppilailta on hiljattain kyselty parannusehdotuksia. Tänä syksynä Häkkistä ovat huolettaneet seitsemäsluokkalaiset.

– Alakoulussa syötiin opettajan kanssa yhdessä. Nyt ei velvoiteta menemään opettajan kanssa, hän huomauttaa.

– Joistain oppilaista on tullut vaikutelma vapauden kokemuksesta, kun saavat itse päättää syövätkö.

Yksi aika ajoin toistuva pulma ovat eväät.

– Meillä on kyyditysoppilaita, jotka käyvät ennen koulupäivän alkua ostamassa patonkeja, riisipiirakoita ja energiajuomaa.

Ravitsemusterapeutti on käynyt puhumassa koululla. Kotitalous on suosittu valinnaisaine.

– Joinain päivinä 50-60 oppilasta voi olla kotitaloustunneilla. Moni saattaa jättää sinä päivänä lounaan väliin.

Vain harva koululainen syö THL:n mukaan kaikki kouluaterian osat. Kouluruokailusuositusten mukainen koululounas koostuu pääruoasta, salaatista, ruokajuomasta, leivästä ja leipärasvasta ja kattaa oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta kolmanneksen.

Maksuton kouluruokailu alkoi Suomessa vuonna 1948.