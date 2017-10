Ja rokki soi…

… sekä jatsi, poppi, iskelmä ja metalli Varrella Virran –musiikkitapahtumassa lauantaina Leppävirralla. Järjestyksessään neljäs Varrella Virran järjestettiin nyt toisen kerran Vesileppiksessä. Soitto alkoi iltapäivällä piha-alueella ja jatkuu illalla sisätiloissa.

Tänä vuonna mukana on 13 bändiä ja 46 muusikkoa. Talkoohengessä järjestettävän ilmaistapahtuman jokaisessa bändissä on vähintään yksi jäsen, joka asuu tai on asunut Leppävirralla.

Tapahtumasta enemmän tiistain 9.8. Soisalon Seudussa.