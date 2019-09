Iso tieremontti edessä – viitostien uusiminen Leppävirralla maksaa 120 miljoonaa euroa

Viitostien perusteellinen remontti Nikkilänmäeltä Palokankaalle ja siitä uutena moottoritienä edelleen Humalajoelle on Itä-Suomen ensi vuosikymmenen suurin yksittäinen tiehanke.

– Se on Itä-Suomen ykköshanke kolmen maakunnan yhteisessä liikennestrategiassa, toteaa Pohjois-Savon ely-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Järvinen.

Hankkeen kustannusarvio on noin 120 miljoonaa euroa.

– Rahoitus vaatii poliittisen päätöksen.

Tiesuunnitelmat ovat valmiina Leppävirran kirkonkylän pohjoispuolelta Palokankaalle sekä Palokankaalta Humalajoelle. Molemmat tiesuunnitelmat ovat valmistuneet jo vuonna 2012.

– Niitä tuunataan nyt uudelleen, mutta mitään olennaisia muutoksia ei ole tulossa, Järvinen huomauttaa.

Leppävirran kirkonkylän kohtaa koskeva aluevaraussuunnitelma valmistui puolestaan viime keväänä.

– Kaavoitus on loppusuoralla, ja sitä esitellään Leppävirralla järjestettävässä yleisötilaisuudessa lokakuussa, Järvinen huomauttaa.

