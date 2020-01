HögforsGST laajentaa toimintaansa – 3 000 neliön tehdashalli on pian valmis

Viimeistelytyöt ovat hyvässä vaiheessa Pohjukansalon teollisuusalueella. HögforsGST Oy valmistautuu lähiviikkoina ottamaan käyttöön uuden noin 3 000 neliön tehdashallin, jonka myötä yhtiö kasvattaa toimitilojaan Leppävirralla tuntuvasti.

Noin viiden miljoonan euron halli-investointi on toteutunut aikataulussaan. Pääurakoitsijan osalta hommat on ohi tammikuun lopussa. Toimitusjohtaja Antti Hartmanin mukaan tavoitteena on ottaa halli käyttöön maaliskuussa.

Uusiin tiloihin keskitetään neljä kokoonpano- ja valmistuslohkoa. Putkisto-osavalmistus ja lämmöntalteenottokoneistojen valmistus siirtyy pihan yli uuteen halliin. Ruukintieltä Leppävirran kunnan omistamista tiloista uuteen halliin siirtyy puolestaan pientalokeskusten ja sekoituspiirien valmistus.

– Vanhaan halliin keskitetään isojen lämmönjakokeskusten valmistus. Saadaan lisää tilaa, kun kaksi toimintoa siirtyy uuteen halliin.

HögforsGST työllistää Leppävirralla nykyisellään 130 henkilöä. Laajennus merkitsee myös henkilöstömäärän kasvua.

– Tuotantoon haetaan kymmenkunta uutta kaveria. Rekrytoinnit ovat parhaillaan menossa. Toimistopuolelle on tulossa yksittäisiä rekrytointeja. Joku uusikin tehtävä on sinne tulossa, Hartman mainitsee.

