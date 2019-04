Harvennushakkuu sulkee ladun

Leppävirran kunnan mailla Paajalanmäellä aloitetaan ensi maanantaina 8.4. harvennushakkuut. Noin viikon kestävien hakkuiden aikana metsäkoneilla joudutaan ajamaan kuntopolun ylitse.

– Hakkuita on viivästytetty, jotta hiihtokelit ehtisivät mennä ohi ja hakkuun aiheuttama haitta olisi hiihtäjille mahdollisimman pieni. Toisaalta nyt on viimeiset ajat tehdä hakkuu kun on vielä maassa routaa, mikä kantaa koneet, toteaa metsätalousinsinööri Heikki Soininen.

Latu on käytettävissä siihen saakka kun hakkuut maanantaina alkavat.