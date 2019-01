Gebwell hakee kasvua viennistä

Maailman yleinen kehitys suosii energiaratkaisuja, joissa korostuu ympäristöystävällisyys, tehokkuus, huoltovapaus ja edulliset käyttökustannukset. Gebwell Oy vastaa näihin tarpeisiin maalämpö- ja kaukolämpöratkaisuillaan. Toimitusjohtaja Tuure Stenberg uskoo, että gebwelliläisille on tärkeää olla mukana tekemässä parempaa huomista.

Maalämpö on vallannut alaa pikku hiljaa, ja Gebwell on päässyt tuoteperheellään hyvin vientimarkkinoille. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Norja ja Tanska sekä Baltian maat, ja Puolan yksiköstä käsin tavoitellaan kasvavaa jalansijaa myös Euroopan saksankielisellä alueella. Stenbergin mukaan viennin osuus kasvaa vuosi vuodelta, ja vaikka maailmantalouden ennusteissa povataan rakentamisen hiipumista, Gebwell katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Kasvun vuosi on takana, ja kasvua haetaan myös alkaneelta vuodelta. Uskon, että energiansäästö on myös tulevaisuudessa tärkeää.

