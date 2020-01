Eläinsuojeluyhdistyksen tilavuokra herättää mielipiteitä – nettiadressi keräsi 1211 allekirjoitusta

Kaikkiaan 1 211 allekirjoittajaa on sitä mieltä, että Leppävirran kunnan on tarjottava ilmaiset tilat Leppävirran eläinsuojeluyhdistykselle. Adressi luovutetaan kunnantalolla maanantaina.

Maanantaina kokoontuvan kunnanhallituksen esityslistalla on myös Marjo-Nina Mustosen (kes.) ja 21 muun valtuutetun syyskuussa 2018 jättämä valtuustoaloite eläinsuojeluyhdistyksen maksuttomien tilojen puolesta. Esityksenä on, ettei kunta tarjoa tiloja ilman vuokraa, koska kunnalla ei ole eläinsuojeluyhdistyksen kanssa sopimustakaan.

Vapaaehtoisvoimin ja avustusten turvin toimiva eläinsuojeluyhdistys maksaa kunnalle vuokraa 339 euroa kuukaudessa. Adressin saatetekstissä todetaan, että kunnan talouden kannalta kyseessä on merkityksetön summa, mutta se on iso raha eläinsuojeluyhdistykselle. Yhdistys on myös tarjoutunut hoitamaan löytöeläinpalvelun vuokraa vastaan, mutta ei menestynyt tarjouskilpailussa. Nyt kunta ostaa lakisääteisen palvelun Kuopiossa sijaitsevalta yritykseltä.

Leppävirran eläinsuojeluyhdistys on toiminut vuodesta 2017. Se on remontoinut kunnan omistamiin tiloihin Opintie 2:ssa tilat, joihin otetaan pääsääntöisesti viranomaisten eli valvontaeläinlääkärin ja poliisin haltuunottamia eläimiä.

