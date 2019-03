Beowulf Mining luopuu Haapamäen kaivoshankkeesta

Kaivosyhtiö Beowulf Mining on päättänyt luopua Leppävirralla Haapamäen malminetsintäluvasta. Yhtiön suomalaisen tytäryhtiön Fennoscandian Resourcesin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kertoi, että yritys on ilmoittanut viime viikon maanantaina Turvallisuus- ja kemikaliovirasto Tukesille luopuvansa Haapamäen malminetsintälupahakemuksesta.

– Tämä on tavallista malminetsintätoimintaa. Käynnissä on monta eri projektia ja näin pyritään pienentämään riskiä. Vertaamme projekteja, pidämme mielenkiintoisimmat ja luovumme niistä, joissa on pienemmät mahdollisuudet, Blomqvist kertoi.

Yhtiö kartoitti Haapamäessä grafiittipitoisuuksia ottamalla pieniä näytteitä vanhoista grafiittilouhoksista ja tekemällä alueella sähkömagneettisia mittauksia.

– Näiden tulosten perusteella ja vertaamalla niitä muihin meidän projekteihin todettiin, että Haapamäellä ei ole yhtä isoa prioriteettia kuin muissa kohteissa, Blomqvist sanoi.

Beowulf Mining jatkaa edelleen Heinävedellä Aitolammin-Pitkäjärven alueen malminetsintää. Sinne yhtiölle on myönnetty malminetsintälupa. Alue sijoittuu Kohmansalon-Rusinvirran alueelle ja pieneltä osin Leppävirran puolelle.