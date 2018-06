Monipuolista maaseutuyrittäjyyttä edustava Ari Nissinen on Leppävirran kunnia-ammattilainen. Valinta julkistettiin Leppävirta-päivien pääjuhlassa sunnuntaina.

-Hän on yhdessä vaimonsa kanssa viljellyt metsä- ja kasvinviljelytilaa ja harjoittanut koneurakointia. Yhtiössä on kehitetty urakoinnista tuottavaa liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja on syntynyt, totesi valinnan julkistanut Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Tiina Nousiainen.

Pääjuhlan juhlapuhuja, Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander luovutti Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin Raija Ikoselle.

– Tekemälläsi työllä on ollut iso merkitys siihen, että kirkonkylän ulkopuoliset kylät ovat tulleet näkyviksi niin meillä kuin muissakin maakunnissa, Moisander kiitteli.

Nuorten jääkiekkomaajoukkueessa maailmanmestaruuden voittanut Kim Nousiainen sai kunnalta stipendin, jonka ojensi kunnanhallituksen puheenjohtaja Aino Kanniainen. Hän totesi leppävirtalaisten olevan iloisia ja jopa ylpeitä MM-mitalista.

– Olet esimerkki siitä, että myös Leppävirralta voi yltää MM-mitalistiksi tai mille alalle itse kunkin kiinnostus, tavoitteet ja lahjakkuudet johtavatkin, Kanniainen totesi.

Leppävirran nuorisvaltuuston puheenjohtaja Kalle Nummela luovutti nuorten onnitteluna Kimille nimikoidut reinot.

