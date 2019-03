Anne Aholainen haluaa edistää työtä, terveyttä ja hyvinvointia

Jokaiselle nuorelle on taattava ammatti ja työura, joiden varaan elämää voi turvallisesti rakentaa. Lisäksi tarvitaan toimiva sosiaaliturvauudistus, ettei kansalaisten uskoa tulevaisuuteen nitistettäisi. Näillä teemoilla eduskuntavaaleissa on mukana paukarlahtelainen Anne Aholainen, joka on huolestunut sellaisten isojen ihmisryhmien puolesta, jotka eivät näe tulevaisuutta.

– Ihmisten hyvinvointia ja terveyttä on edistettävä. Sitä kautta pystytään vaikuttamaan sairastavuuteen, mielenterveyteen ja päihdeongelmiin, hän linjaa.

– Terveyden edistäminenkin nähdään usein liian kapeakatseisesti. Liikuntapalvelut ovat tärkeitä, mutta niin ovat myös kulttuuripalvelut.

Aholaisen mukaan vaikkapa kävely kuoroharjoituksiin kuuluu niihin pieniin tekoihin, joilla on mittava terveyttä edistävä vaikutus.

– Pitäisi myös ymmärtää, millainen voimavara on kolmas sektori palvelujen tuottajana ja liikuttajana.

