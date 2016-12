Viktor Porali sai kutsun Linnan juhliin

93-vuotias veteraani lähtee Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle poikansa kanssa.

Kättely kai siellä vaikeinta on. Mutta minä olen ajatellut vain esitellä itseni ja toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää. Se on sitten eri juttu, jos presidentti ryhtyy juttusille, miettii leppävirtalainen Viktor Porali, jolle posti toi kolmisen viikkoa sitten kutsun Linnan juhliin. Henkilökohtaisen kutsun sai myös Poralin nuorin poika Jouni Porali, joka lähtee isänsä saattajaksi.

Sotaveteraani Viktor Porali on kahdesti sodassa haavoittunut sotainvalidi, joka vammoistaan huolimatta liikkuu edelleen hyvin ilman apuvälineitä. Lokakuussa 93 vuotta täyttäneen veteraanin muisti pelaa terävästi; vuosiluvut ja päivämäärät tulevat kuin apteekin hyllyltä.

